De Antwerpse Taxi Unie gaat taxi-ritten aanbieden aan een gunsttarief voor 60-plussers die naar een vaccinatiecentrum willen. Wie in Antwerpen stad woont zal 5 euro per rit, of 10 euro heen- en terug moeten betalen. De taxisector heeft zelf zwaar te lijden onder de corona-crisis en wil op deze manier mee helpen om snel zo veel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen.