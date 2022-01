Te veel besmettingen bij personeel en vrijwilligers: dienstencentrum Vesalius moet sluiten

Corona dwingt nu ook dienstencentrum Vesalius in Brasschaat om te sluiten. Er zijn te veel besmettingen bij zowel het personeel als de vrijwilligers. Meer dan 100 Brasschaatse senioren komen er wel elke dag eten. Burgemeester Philip Cools zegt dat ze contact mogen opnemen met het OCMW of ze terechtkunnen in de twee andere dienstencentra in Brasschaat. Want in Maria-ter-Heidehove en Antverpia gaan de maaltijden wel nog door. Dienstencentrum Vesalius in Brasschaat blijft al zeker dicht tot en met volgende week zaterdag. De administratie is wel nog aanwezig om mensen met vragen telefonisch verder te helpen.