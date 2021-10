Nieuws Te veel boeken? Bel de boekenbakfiets!

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Als bij u thuis de boekenkast het dreigt te begeven, dan is er goed nieuws. Want de boekenbakfiets brengt redding. Een idee is dat van Arthur Govers, die al enkele jaren bezig is met tweedehands boeken in te kopen, en te verkopen. Sinsd deze zomer heeft Arthur daarvoor een boekenbakfiets. Hij komt bij je thuis elk denkbaar boek ophalen, en die verkoopt hij dan opnieuw, vanuit z'n bakfiets. Een tweedehandsboekwinkel op wielen.