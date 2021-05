In Sint-Job-In-'t-Goor hebben ze wilde plannen: twee avonden feest, telkens voor 500 man. Een initiatief van 2 lokale feestbeesten: Roeland en Manu. Zij organiseren nu al alles: ze regelen drank, dj's, en een tent, en zodra het officieel toegelaten is, zullen ze klaar zijn. Want ook in Sint-Job heeft iedereen behoefte om nog eens goed te feesten. Of zoals dat tegenwoordig wordt gezegd: iedereen heeft last van knaldrang.