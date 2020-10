Betaal 20 euro voor een kamer. En je mag hier komen eten. Dat is de opvallende actie van hotel Klokkenhof in Brasschaat. Hotels mogen nu wel nog openblijven. En de gasten die er verblijven, mogen ook nog eten in het restaurant. Maar dit hotel draait de rollen wat om. Ze nodigen de mensen uit om te komen eten. Je moet enkel een klein bedrag betalen voor een kamer. De hotelvereniging spreekt van oneerlijke concurrentie met de restaurants die niet open mogen.