Door een gebrek aan spoor-infrastructuur, komen investeringen in de Antwerpse haven in gevaar. Dat zegt Alfaport Voka, de vertegenwoordiger van de havenbedrijven. Om vrachtwagens van de weg te halen, moet er meer transport via het spoor. Maar door een gebrek aan geld en het ontbreken van vergunningen, komt er te weinig schot in de zaak, vinden de bedrijven. En dat verlamt het spoor in onze haven.