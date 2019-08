Te weinig mensen aan het werk in Antwerpen

Er werken te weinig mensen in Antwerpen. Onze provincie hinkt samen met de provincie Limburg achterop in Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van professor Arbeidseconomie Stijn Baert van de Universiteit Gent.

Net vandaag lanceerde werkgeversorganisatie VOKA een competentiebarometer op haar website. Die brengt alle openstaande vacatures in de regio in kaart en dat zijn er meer dan 23.000 in Antwerpen. Je kan op de site ook zien welk diploma je nodig hebt of wat je precies moet kunnen. De jobs zijn vooral te vinden in de industrie. Wat opvalt, is dat technische opleidingen meer kans op een job geven.

(foto © Belga)