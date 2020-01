Team Cummins en vrijwilligers Natuurpunt Rupelstreek plaatsen paddenschermen

7 Cummins-medewerkers en 7 Natuurpuntvrijwilligers waren op gisteren op de afspraak voor het plaatsen van paddenschermen langs de Doornlaarlei en een stukje Lage Vosbergstraat in Rumst.

Deze samenwerking zorgde ervoor dat het plaatsen van 250 meter paddenschermen in een 3-tal uurtjes klaar was. Achter die paddenschermen werden op regelmatige afstanden emmers ingegraven. Trekkende padden komen in de emmers terecht, vrijwilligers van Natuurpunt zorgen ervoor dat diertjes die in de emmers terechtkomen aan de andere kant van de straat worden vrijgelaten.

Medewerking Regionaal Landschap Rivierenland en gemeente Rumst

De materialen voor het plaatsen van de paddenschermen en emmers werden ter beschikking gesteld door Regionaal Landschap Rivierenland. Net zoals veiligheidsmaterialen zoals fluo-vestjes en koplampen.

Gemeente Rumst zorgt dan weer voor het plaatsen van wegsignalisatie.

Paddentrek

De paddentrek van de overwinteringsplaatsen naar de voortplantingspoelen start meestal in februari. Zodra de temperatuur s’ avonds en ‘s nachts boven de 8° stijgt, ontwaken miljoenen padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap. Tijdens die winterslaap zitten ze in een holletje in de grond, onder een stapel stenen of onder een takkenhoop. Dan beginnen aan de trek naar een poel, beek of sloot, de plaats waar ze geboren werden.

(bericht : Natuurpunt foto : Yente De Maesschalck – vrijwilliger Natuurpunt)