Technicus verpletterd door lift in Stadsfeestzaal

Een liftechnicus is levensgevaarlijk gewond geraakt in de Stadsfeestzaal aan de Meir toen hij aan het werk was in een lift. De hulpdiensten konden de het slachtoffer ter plaatse nog reanimeren.

Het ongeval gebeurde aan een zij-ingang voor personeel. Aan de Kolveniersstraat. Volgens de eerste vaststellingen was de man helemaal onderaan in de liftkoker aan het werken. Om een nog onduidelijke reden is de liftcabine naar beneden gekomen. En zo op de man terechtgekomen. De MUG-arts kon het slachtoffer met succes reanimeren. De lifttechnicus werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke toestand.