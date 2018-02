Technisch hoogstandje in nieuw Snijder&Rockoxhuis

In Antwerpen opent zaterdag het Snijder&Rockoxhuis, de opvolger van het Rockoxmuseum, gewijd aan de vroegere burgemeester en kunstverzamelaar Nicolaas Rockox. Het pand van buurman en schilder Frans Snijders is erbij gekomen.

Opvallend is dat bezoekers met een tablet-pc kunnen rondgaan, die tentoongestelde schilderijen herkent. In de Keizerstraat, in de huidige Antwerpse universiteitsbuurt, woonde in de zeventiende eeuw de Antwerpse burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640). Hij was een groot kunstliefhebber en een persoonlijke vriend van de barokschilder Peter Paul Rubens.

De toenmalige Kredietbank redde in de jaren 70 het historische pand van de sloophamer en het werd zorgvuldig gerestaureerd. Er werden verschillende kunstwerken in tentoongesteld, zoals schilderijen van Rubens en Antoon van Dyck. Ook een werk van Frans Snijders was zichtbaar. Die Snijders (1579-1657) was in de Keizerstraat de buurman van Rockox. Ze konden het goed met elkaar vinden. Zijn pand, eerder niet publiek toegankelijk, werd nu ook aangepakt. 'Het pand is nu volledig betrokken. Er is acht maanden grondig gerenoveerd en het circuit werd aangepast en uitgebreid', zegt Thomas Leysen, voorzitter van KBC Groep.

In het uitgebreide museum zijn nu meer werken van Snijders te bezichtigen. De barokschilder zelf staat bekend om zijn stillevens en dierenportretten. Het topstuk is een jachttafereel van hongerige honden die een everzwijn aanvallen. Bij de schilderijen hangt opvallend genoeg geen enkele uitleg. Er werd speciaal een app ontwikkeld, die de schilderijen via de camera van een tablet herkent, en zo meteen de informatie op het scherm toont. Ook gewone museumgidsen zijn evenwel beschikbaar. Het museum besteedt niet alleen aandacht aan de twee barokke spilfiguren, maar stelt ook muziekinstrumenten tentoon van juwelenhandelaar Gaspar Duarte en zijn familie. Onder meer een klavecimbel en een aantal snaarinstrumenten zijn te bezichtigen, als langdurige bruikleen uit het Vleeshuismuseum.

