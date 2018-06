Antwerps technologiebedrijf lanceert producten in China

Het Antwerpse IPee NV, producent van innovatieve sensortechnologie voor de sanitaire wereld, lanceert in China.

Na een sterke vertegenwoordiging via de groothandels in verschillende Europese landen, ontplooit het bedrijf nu ook zijn activiteiten in het Oosten. Het startschot daartoe werd afgelopen dinsdag gegeven op Kitchen & Bath China 2018, de jaarlijkse hoogmis voor de keuken- en sanitairindustrie in Shanghai.

Met het oog op de uitbreiding van zijn activiteiten in de Aziatische markt, opende IPee negen maanden geleden reeds een kantoor in Singapore met de steun van de Stad Antwerpen. Het bedrijf kreeg die steun omwille van het grote groeipotentieel en sterk bedrijfsplan. Met de start van de export naar China, neemt IPee nu de volgende stap in zijn Aziatische avontuur.