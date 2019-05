Technologiefestival SuperNova krijgt tweede editie en blijft in Antwerpen

Het technologiefestival SuperNova krijgt van 8 tot en met 11 oktober 2020 een tweede editie en blijft nog zeker drie edities in Antwerpen.

De eerste editie lokte vorig jaar over vier dagen heen meer dan 35.000 professionele en andere bezoekers naar het Eilandje. SuperNova wil zich ontwikkelen tot een tweejaarlijks topfestival met zowel een conferentie met lokale en internationale sprekers, een technologieshowcase voor het grote publiek, een beurs voor professionals én publiek en een besloten pitching event waar scale-ups zich kunnen tonen aan de beste risicokapitaalfondsen van over de hele wereld.

Dat kan het best in Antwerpen, vinden de organisatoren. "De stad heeft een internationale uitstraling, zet sterk in op digitalisering en innovatie én heeft een bruisende ondernemerscultuur", zegt Jürgen Ingels van Scale-Ups.eu. "Antwerpen is zich meer en meer aan het profileren als toonaangevende innovatiehub. Een ideale locatie voor een ambitieus festival als SuperNova."

Tijdens de eerste editie vormde de Waagnatie het kloppende hart van het festival, maar in de toekomst wil SuperNova uitbreiden naar elders in de stad. Op termijn hopen de organisatoren er een van de grootste technologiefestivals van Europa van te maken, op dezelfde hoogte als The Next Web in Amsterdam en Web Summit in Lissabon. De stad Antwerpen belooft de organisatie alvast de komende edities te blijven ondersteunen, met de Vlaamse regering zullen na de verkiezingen gesprekken worden opgestart.

