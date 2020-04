"Tegen 4 mei elke Belg een mondmasker bezorgen, is niet haalbaar"

Elke Belg krijgt van de overheid minstens één stoffen mondmasker, zo beloofde premier Sophie Wilmès op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Het gebruik van mondmaskers wordt verplicht op het openbaar vervoer vanaf 4 mei, maar tegen die tijd zal het niet mogelijk zijn om aan iedereen een stoffen mondmasker te bezorgen. Dat zei CD&V-vicepremier Koen Geens.

Reden is de productiecapaciteit van textielen mondmaskers in België. 'De confectie heeft zich niet bijzonder toegelegd op textielen mondmaskers', aldus Geens. 'Er zijn wel een aantal bedrijven, maar niet in die aantallen.' Volgens Geens heeft de federale regering vrijdagavond wel een bestelling geplaatst bij twee grote Belgische textielproducenten voor 22 miljoen filters. Elke Belg zal tussen 4 mei en 20 mei twee van die filters krijgen, aldus de vicepremier. De filters kunnen geïntegreerd worden in een mondmasker. Ze kunnen gewassen en hergebruikt worden.

(foto : Pixabay)