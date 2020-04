Tekort aan beschermingsmateriaal : 95 procent van zorgkundigen is bezorgd om ziek te worden

Het zorgpersoneel blijft kampen met een tekort aan beschermingsmateriaal. Dat concludeert de Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO) vandaag uit een bevraging die ze gisteren deed bij Vlaamse zorgkundigen.

BEFEZO bevroeg dinsdag 500 zorgkundigen uit 181 voorzieningen, en uit de eerste analyse van de antwoorden van zo'n 225 respondenten blijkt dat 66 procent van hen nog altijd onvoldoende beschermingsmaterialen ter beschikking heeft. De meeste zorgkundigen (95 procent) zijn dan ook bang om ziek te worden, of om het coronavirus onbewust mee te verspreiden. Omdat zorgkundigen ook nog altijd nood hebben aan vorming over COVID-19, ontwikkelde BEFEZO twee e-courses, in samenwerking met onder meer Rode Kruis Vlaanderen.