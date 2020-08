Tekort aan griepvaccins

Nog een gevolg van de coronapandemie is dat er een tekort dreigt aan griepvaccins dit najaar. Veel mensen willen een griepprik. Ze willen hun weerstand sterk houden om zo ook corona te vermijden.

Opvallend veel bedrijven hebben ook al vaccins besteld. De meeste werkgevers willen er alles aandoen om hun werknemers te beschermen in deze nu al moeilijke periode. Traditioneel kan je in het begin van de winter bij de apotheek of de huisarts langs voor een griepprik. Er zijn dit jaar evenveel griepvaccins voorzien als vorig jaar, zo'n 3 miljoen voor heel het land, maar de vraag is nu door corona veel groter. Dat merken ook de apothekers. Die gaan volgende week in overleg met de overheid. Er zou al een oplossing in de maak zijn.

