De groei van het aantal besmettingen in ons land vertraagt. Per dag raken er gemiddeld 606 mensen besmet met covid 19. Het aantal overlijdens stijgt met gemiddeld 5 per dag . Dat is een serieuze stijging met maar liefst 95 procent. Wetenschappers gaan ervan uit dat ook de hitte daar voor iets tussenzit.