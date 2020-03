Tekort aan vrijwilligers die kwetsbare mensen willen voorzien van voedselhulp

Er is nood aan vrijwilligers die zich in deze moeilijke periode willen inzetten om voedselhulp te voorzien voor de kwetsbare mensen in de samenleving.

Voedselbanken, OCMW's en verenigingen die actief zijn in de sector van de voedselhulp bieden dagelijks structurele ondersteuning aan de meest behoeftigen. Momenteel is er in deze sector een gebrek aan personen om de opdrachten uit te voeren en heeft men vrijwilligers nodig. Daarom doet de POD Maatschappelijke Integratie een beroep op iedereen die kwetsbare personen willen voorzien van voedselhulp.