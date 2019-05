Tele-Onthaal kreeg twintigtal oproepen door nieuws over Julie Van Espen

Tele-Onthaal heeft gisteren een twintigtal oproepen gekregen naar aanleiding van de moord op studente Julie Van Espen. Vaak gaat het om vroegere slachtoffers van verkrachting die hun trauma herbeleven. Ook klachten over justitie komen daarbij aan bod.

Tele-Onthaal zegt dat slachtoffers van een verkrachting een trauma kunnen herbeleven wanneer er media-aandacht aan wordt besteed. 'Slachtoffers willen nu opnieuw hun verhaal kunnen doen, vaak vele jaren later', zo meldt Tele-Onthaal in een persbericht. 'Deze zaak brengt heel heftige emoties naar boven rond de eigen gewelddadige trauma's. Verkrachtingservaringen worden hierdoor sterk herbeleefd.' De hulplijn benadrukt dat ook in die verhalen de gebrekkige opvang en het ongeloof bij justitie en de straffeloosheid aan bod komen.

'Oproepers die zich reeds in een kwetsbare positie bevinden, voelen zich door deze zaak ontwricht. Het gaat hierbij om oproepers die zich al heel slecht in hun vel voelen of die al negatieve gevoelens en gevoelens van angst hebben. Deze gebeurtenis heeft deze gevoelens versterkt', zo klinkt het nog. Het is niet uitzonderlijk dat Tele-Onthaal meer oproepen krijgt naar aanleiding van onderwerpen die in het nieuws zitten. In het verleden was dat ook al het geval bij de zaak-Dutroux, de affaire-Vangheluwe, de aanslagen van 9/11, de terreuraanslagen in Brussel en Parijs en de dossiers Bart De Pauw en Michael Jackson.

Tele-Onthaal is gratis en anoniem te bereiken op het telefoonnummer 106 of via het chatkanaal op www.tele-onthaal.be.