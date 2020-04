Telefonische hulp bij het invullen van uw belastingaangifte

Omwille van de coronamaatregelen annuleert FOD Financiën dit jaar alle zitdagen voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte. U kan hiervoor wel nog telefonisch een afspraak maken bij FOD Financiën.

Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei. Als u een aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangt, ontvangt u die in de loop van de maand mei.