Telefoonwinkels gesloten wegens frauduleuze praktijken

Speurders van het KALI-team zijn dinsdag overgegaan tot de inbeslagname van de inboedel van een telefoonwinkel in Antwerpen-Noord. De uitbater wordt ervan verdacht zich in te laten met frauduleuze handelspraktijken. Eerder werd in het onderzoek al een winkel op het Antwerpse Kiel verzegeld en leeggehaald. De opgehaalde spullen worden verkocht.

Het onderzoek is in 2020 al gestart. Toen bezochten speurders van de Directe en Indirecte Financiële Aanpak (DIFA) van het kaliteam twee telefoonwinkels. Een in Antwerpen-Noord en een tweede op het Kiel. Naar aanleiding van de controle zijn de panden in opdracht van het parket Antwerpen verzegeld.



Het onderzoek heeft een aanzienlijk fraudedossier opgeleverd. In de twee telefoonwinkels van dezelfde uitbater werden ernstige aanwijzingen aangetroffen van het verwerven van een niet legale omzet. In opdracht van het Antwerpse parket namen de speurders van DIFA alle goederen in beslag die aanwezig waren binnen de vennootschap waartoe de twee telefoonwinkels behoren. Het gaat om gsm's, gsm-accessoires, klein elektro, kabels en speelgoed. Eerder gebeurde dat al op het Kiel, dinsdag werd de winkel in Antwerpen-Noord door de politie leeggehaald. De opgehaalde spullen worden later in opdracht van het Antwerpse parket te koop aangeboden door de FinShop.



Het DIFA-team onderzoekt handelszaken waarvan vermoed wordt dat de uitbaters banden hebben met drugsfamilies of het drugsmilieu. Ook zaken die hun diensten aanbieden aan het criminele milieu krijgen hun aandacht. Daarnaast gaat het team de strijd aan tegen de ondermijnende parallelle economie. Want malafide handelaars hebben door fraude te plegen een groot commercieel voordeel op bonafide handelaars. Die laatsten dreigen zo uit de markt geconcurreerd te worden.