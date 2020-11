Telenet Giants Antwerp tegen Oostende in beker van België

Naar het voetbal dan. Terwijl Antwerp nog volop in de euforie zat na de stuntzege tegen Tottenham Hotspur, moesten de troepen van Leko vanmiddag al op bezoek bij Anderlecht. Opnieuw een echte topper dus, en voor Antwerp de kans om - voor even dan toch - de koppositie in het klassement te pakken. Maar rood-wit verloor met het kleinste verschil: 1-0 in het Lotto Park. Een verslag mogen we u morgen pas tonen, maar een reactie van Birger Verstraete is er wel al.