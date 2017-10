Telenet Giants starten met winst in Fiba Europe Cup

Telenet Giants Antwerp heeft z'n start in de groepsfase van de Fiba Europe Cup niet gemist.

De Giants trokken gisteren naar een wat triest sportzaaltje in Sarajevo en ze begonnen daar verschroeiend aan de wedstrijd. De Sinjoren liepen meteen uit tot 8 - 20. Maar daarna kwam er wel wat zand in de machine, waardoor de Bosniërs terug in de wedstrijd kwamen. Halfweg was het 37-45. In de tweede helft kwam de voorsprong van de Giants zonder echt imponerend te spelen nooit in gevaar. Uiteindelijk werd het 84 - 91. Meteen twee belangrijke punten dus voor de Giants met het oog op kwalificatie voor de volgende ronde.

(foto : You Tube)