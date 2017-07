Telenet Giants treft Zweedse kampioen in eerste voorronde Champions League

Telent Giants kent zijn tegenstrevers in de voorrondes van de Champions League.

Vanmiddag vond de loting plaats voor de Champions League basketbal. De Giants moeten net als Brussels de kwalificaties overleven om de groepsfase te halen.

Antwerp treft in de eerste voorronde de Zweedse kampioen Lulea, met de heenwedstrijd op 19 september in Zweden en de return twee dagen later. Bij winst wacht het Russische Novgorod en daarna, bij een nieuwe kwalificatie, het Poolse Rosa Radom in de derde voorronde.

Oostende gaat sowieso naar de poulefase, die op 10 oktober begint. Er starten 32 clubs (24 rechtstreeks, 8 gekwalificeerden) in vier groepen van acht. De top 4 van elke groep gaat naar de achtste finales (6 en 14 maart). De Final Four vindt plaats van 4 tot 6 mei 2018.