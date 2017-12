Telenet lanceert het ‘nieuwe shoppen’ op Antwerpse Meir

Jozef Daelemans maakt maakt al jaren mooie kerststallen in Hoboken. En denk nu niet aan van die gewone kleine kerststallen. Jozef maakt met eikenhout schaalmodellen van hoeves die hij in Bokrijk heeft gezien. Alles maakt hij zelf en dat tot in het kleinste detail. Het resultaat is ronduit verbluffend. Vanaf morgen kan iedereen de meesterwerken van Jozef gaan bewonderen in de kerk in Hoboken. Dat voor de allerlaatste keer, want Jozef stopt er nu mee.