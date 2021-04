En mooie beelden van twee jonge vosjes die momenteel worden verzorgd in het opvangcentrum voor wilde dieren in Kapellen. Een vrouw had de dieren gevonden in de buurt van Park Groot Schijn in Deurne, ze dacht dat het hondenpups waren... en bracht ze binnen in het asiel... maar al snel werd duidelijk dat het om vossenpups ging en geen honden. Viënna en Volta, want die namen kregen ze intussen, mogen zeker niet tam worden. De bedoeling is dat ze zo weinig mogelijk in contact komen met mensen. Ze zullen dan later terug uitgezet worden in de natuur.