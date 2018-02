In de hoogste klasse van het basketbal is al sinds mensenheugenis amper iets te beginnen tegen BC Oostende en dat is deze jaargang niet anders. 17 zeges op rij, de Kustjongens vreten alles wat op hun pad komt met huid en haar op. De hoop van de gehele Euromillions League lag gisterenavond bij Antwerp Giants. De enige, zij het verre, achtervolger moest en zou gisteren de West Vlaamse pletwals tot stoppen brengen en zo de competitie weer een klein beetje spannend maken. Maar dat liep toch anders af: Oostende won eenvoudig met 56-69.