Tennisballon plat door de storm: "Fataal voor onze club , hij is verloren"

De schade na de storm blijft op veel plaatsen nazinderen. Zeker ook bij tennisclub De Meyl in Kontich. Daar is de grote ballon over 3 terreinen helemaal vernield. De ballon staat er altijd 6 maanden in de winter om dan overdekt te kunnen tennissen. Voor de club is dit een enorme financiële klap.