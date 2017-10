Tentoonstelling 100 jaar Groote Oorlog in Ekeren

Vanuit Ekeren vertrokken in 1914 heel wat vrijwilligers om hun land te dienen en dat veranderde het straatbeeld in deze regio drastisch. Via Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders, Documentatiecentrum Mariaburg, Het Geheugencollectief en enkele lokale erfgoedfanaten verzamelden we verhalen, anekdotes, foto’s en voorwerpen uit deze periode.

Samen met Andernach

In samenwerking met de Duitse zusterstad Andernach organiseert Ekleren een expo in kasteel Hof De Bist met persoonlijke getuigenissen. Over het versterken van de frontlinies en de burgerwacht, over vluchtelingen die naar Nederland trokken en de deportaties, over smokkel, spionage en Ekerenaars aan het front, en over nog zoveel meer. Je krijgt het verhaal vanuit het standpunt van Ekeren en dat van Andernach.

praktische info tentoonstelling

Expo Ekeren en Andernach tijdens de Eerste Wereldoorlog

vr 10/11 tot za 9/12

van di tot za van 14 tot 17 uur

Kasteel Hof De Bist

gratis

Openingsreceptie

Tijdens ‘Okkupationsgebiet’ schetsen we de sfeer van de oorlogsjaren en transformeren we kasteel Hof De Bist tot Duits kwartier. Het orkest Chronophone brengt liedjes uit de vroege twintigste eeuw van Tino Rossi, Marlene Dietrich, Edith Piaf, … Voor en na het optreden kiest dj Bützenzeller gepaste platen uit. Maak ondertussen een rondrit met de paardentram en ontdek anekdotes over de Eerste Wereldoorlog.

Reserveer vóór 8/11 een ritje via

www.252cc.be.

praktische info openingsfeest

Duits salon met muziek en paardentram

vr 10 november

van 18 tot 1 uur

Kasteel Hof De Bist

openingsfeest | gratis (dresscode: gala jaren ’20)

paardentram vvk: 6 euro/kassa: 8 euro

Meer informatie

www.252cc.be

tel. 03/292 67 30

foto : Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders