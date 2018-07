Tentoonstelling Antwerpse kunstenaar Panamarenko in Knokke

Antwerpse kunstenaar Panamarenko krijgt tentoonstelling in Knokke. De tentoonstelling loopt van 3 augustus tot 16 september, Panamarenko wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Hij is vooral bekend door zijn assemblages die met vliegen te maken hebben. Plaats van afspraak deze zomer is de Samuel Vanhoegaerden Gallery in Knokke.

De Antwerpenaar had nooit de behoefte om ergens bij te horen, integendeel, hij zonderde zich liever af. Zoals die oudejaarsavond in 1974. Hij zat de hele nacht te werken aan zijn ruimtetheorie om een atoom met een éénmalige impuls de ruimte in te schieten, en die vervolgens een eigen baan te laten volgen, volstrekt afwijkend van de wetten van Newton. Op 1 januari 1975 signeert hij met trots het handgeschreven document waarin deze theorie van het 'gesloten systeem' uitvoerig wordt verklaard.

Het principe zal hem jarenlang blijven inspireren om steeds nieuwe ruimtetoestellen te ontwerpen, van de eerste 'versnellers' tot de laatste Bing of the Ferro Lusto.'

In dezelfde periode, ­tussen 1972 en 1975, ­bedenkt en formuleert Panamarenko ook zijn vernieuwende theorieën over de helikopter als winnaar van het luchtruim, de klapwiekmethode van insectenvleugels, het vliegen met mankracht en het rijden met jet­aandrijving.

Pas wanneer de Duitse kunstenaar Joseph Beuys hem influistert dat techniciteit en wetenschap ook als kunst getoond kunnen worden, gaat er voor hem een nieuwe deur open. Het is de bevrijding van de kunst. In 1975 verschijnt het gros van zijn tekeningen voor het eerst in boekvorm bij Edition Marzona uit Bielefeld, Duitsland. De originelen verdwijnen jarenlang in een privécollectie en worden nu in hun geheel getoond als een artistieke getuigenis van het ontstaan van zijn oeuvre.

De volledige reeks tekeningen wordt ook uitgegeven in boekvorm als de 'Panamarenko Codex'. Tijdens de 'Nacht van Zoute' op 3 augustus 2018 vindt de vernissage plaats van deze 'historische' tentoonstelling, die vervolledigd wordt met originele sculpturen, maquettes en kleurtekeningen. Blikvangers worden de Umbilly vleugel, de maquette van circa 1 meter van de Ravens Variable Matrix (Raaf), één van de grootste maquettes van zijn zeppelin (220 cm), de originele maquette van de Vliegende Sigaar (Flying Tiger) en enkele tekeningen van het 'Eiland' en de 'Bing' vliegende schotel.

