VIDEO Tentoonstelling Ballet in Antwerpen XL van Koen Dhollander geopend

Ballet in Antwerpen XL, dat is de titel van de tentoonstelling van Koen Dhollander, die gisteren in de gallerij van SD Worx werd geopend en nog loopt tot 27 september. Na het succes van het fotoboek "Ballet in Antwerpen" kon een tentoonstelling niet uitblijven. In zijn werken toont Koen verschillende ballerina's die hun kunsten tonen op bekende Antwerpse locaties zoals het MAS, De Koningin Elisabethzaal of de Evanna, het schip van Gert Verhulst. De keuze voor Ballerina's als onderwerp, maakte Koen ook niet toevallig.