Vanaf morgen kan iedereen gaan kijken naar de tentoonstelling German Expressionists in museum De Reede.

De namen van de in Duitsland - in het begin van de 20ste eeuw - gevormde kunstenaarsgroepen Der Blaue Reiter en Brücke, zullen het kunstminnende publiek wellicht bekend in de oren klinken. De Blijvende invloed van deze laatste moge blijken uit de tentoonstelling German Expressionists.

De prentkunst werd niet door de kunstenaarsgroep ontdekt of uitgevonden, maar houtsneden, etsen en litho's kregen aan het begin van de 20ste eeuw door hen een bijzondere nieuwe betekenis. De kunstenaars van Brücke creëerden zowel in kwantiteit als in kwaliteit de grootste variëteit en alle kunstenaars van de groep brachten de drie druktechnieken tot nieuwe bloei.

De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot 4 mei in De Reede, Ernest Van Dijckkaai 7 in Antwerpen

(afbeelding : Website Museum De Reede)