Bedrijven ontruimd na gaslek op bedrijventerrein Wilrijk

Op het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk werd vanochtend de Terbekehofdreef afgesloten door een gaslek. Dat meldt de Antwerpse politie. De brandweer en netbeheerder Fluvius zijn ter plaatse om het lek te dichten. Bedrijven in een straal van 50 meter worden geëvacueerd, binnen 150 meter wordt gevraagd om binnen te blijven.

Het gaslek ontstond tijdens straatwerken aan de Terbekehofdreef. Daarbij werd een middendrukleiding overgesneden, waarna gas ontsnapte. De brandweer kwam ter plaatse om de druk van de leiding te halen. Inmiddels hebben de brandweer en netbeheerder Fluvius de leiding ook afgesloten en wordt het lek gedicht. Daarbij zal wel nog restgas ontsnappen, zegt de politie. 'Bedrijven in een straal van 50 meter werden ontruimd, dat gebeurde grotendeels spontaan', zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. 'Aan bedrijven in een straal van 150 meter wordt gevraagd dat iedereen binnenblijft.' In de buurt van het lek bevinden zich onder meer vestigingen van Agfa-Gevaert, Essers en Dockx. De Terbekehofdreef is ook afgesloten tussen de Boomsesteenweg en de Fotografielaan. Wanneer het lek gedicht is, zal de brandweer in de omgeving metingen uitvoeren alvorens de medewerkers van de bedrijven in de buurt kunnen terugkeren.

Bericht ; Politie Antwerpen - foto : GvA)