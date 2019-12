Terminal van DP World weer in gebruik, schip blijft liggen

Na het ongeval met het containerschip APL Mexico City gisteren in het Deurganckdok in de Waaslandhaven, heeft DP World zijn operaties op de betrokken terminal weer in gebruik genomen. Dat meldt het bedrijf vandaag.

'Gezien de operaties na het incident moesten worden gestaakt, zal het de komende dagen extra druk zijn op de terminal', klinkt het. 'DP World Antwerp zal extra vrachtwagens binnen de beschikbare tijdslots behandelen om de opgelopen achterstand in te halen.'

De APL Mexico City was maandag aangemeerd bij PSA aan de overkant van het dok, maar sloeg door de hevige wind los en botste tegen een kadekraan bij DP World. De kraan stortte in en belandde deels in het water. Het schip kon met sleepboten weer onder controle worden gebracht, maar ligt tot nader order aangemeerd bij DP World omdat het schade opliep en eerst moet worden hersteld voor het weer mag afvaren. Bij het hele incident vielen gelukkig geen gewonden.

'De terminaluitbater zal zo snel mogelijk van start gaan met de opruimingswerkzaamheden aan de kraan in samenwerking met gespecialiseerde diensten', laat DP World weten. 'Deze werken zullen mogelijk enkele weken in beslag nemen. De getroffen kraan bevindt zich op een minder intensief gebruikt deel van de kade en werd ingezet voor kleinere diensten. DP World stelt al het mogelijke in het werk om de impact op de operaties tot een minimum te beperken. De kraan zal op termijn worden vervangen.'

(Bron: Belga)