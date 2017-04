Sport Ternesse kampioen na waanzinnige comeback

En afsluiten doen we opnieuw met voetbal. In eerste provinciale kon Ternesse zich vanmiddag naar de titel en de eeuwige glorie schieten. De sterren stonden gunstig voor de Geel-Blauwen uit Wommelgem. Vanmiddag even goed doen als nummer twee Lille en Ternesse mag zich kampioen noemen. Nog één hindernis moest worden overwonnen en die lag in Sint-Katelijne-Waver.