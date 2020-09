Nieuws Terrasjesweer midden september: een opsteker voor de horeca

Het is uitzonderlijk warm weer voor de tijd van het jaar. Temperaturen van boven de 30 graden zijn het. En dan kan je al van een stevige nazomer spreken. Tot grote vreugde van de horeca natuurlijk. En van ons allemaal. Want wie gaat er nu niet graag een terrasje doen met dit weer? En hoe langer we buiten kunnen zitten in coronatijden, des te beter natuurlijk.