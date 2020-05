Terrassen in Nederland morgen open, maar: "Gebruik uw gezond verstand"

Vorig jaar zijn er 4.090 klachten ingediend over politieagenten. Dat zijn er 3 procent meer dan in 2018 en 1 procent minder dan in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van Kattrin Jadin (MR). De cijfers zijn afkomstig van het geïnformatiseerd systeem voor klachtenbeheer dat gezamenlijk beheerd wordt door de Algemene Inspectie (AIG) en het Vast Comité P. De klachten die behandeld worden door het AIG stijgen. In 2019 werden er 830 ingediend (+18 procent in vergelijking met 2017). Ook het aantal klachten bij het Vast Comité P stijgt sinds 2015 voortdurend. In de periode 2010-2018 was er een toename van 2.452 tot 2.965. Bij de Algemene Inspectie (AIG) is er een onderbezetting van het personeel dat de klachten behandelt. Foto Belga