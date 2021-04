Terrassen open in Nederland: "Dit is zo, zo, zo adembenemend"

Vanaf 8 mei komen er ook een aantal versoepelingen in de Vlaamse woonzorgcentra, zo heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) woensdag aangekondigd. Die versoepelingen zijn mogelijk door de hoge vaccinatiegraad, klinkt het. Naast de twee knuffelcontacten per bewoner, die om de twee weken mogen wisselen, zullen de bewoners vanaf dan ook andere bezoekers mogen ontvangen. Die moeten wel een mondmasker dragen en afstandsregels blijven respecteren. Woonzorgcentra zullen wel de mogelijkheid hebben om het aantal bezoekers op hetzelfde moment te beperken, om voldoende afstand te kunnen garanderen op de kamer en in de ontmoetingsruimtes. In de buitenlucht mogen bewoners en bezoekers met tien tegelijk samenkomen. Vanaf 8 mei mogen ook de cafetaria's in de woonzorgcentra weer opengaan, kondigt Beke aan. Dat geldt wel enkel voor bewoners en hun bezoekers, dus niet voor externen. Voor nieuwe bewoners geldt dat als ze gevaccineerd zijn, ze enkel een test moeten ondergaan bij aankomst in het WZC, maar niet in kamerisolatie moeten gaan. Nieuwkomers die niet gevaccineerd zijn, zullen wel in isolatie op hun kamer moeten blijven, tot de uitslag van de test gekend en negatief is. Foto Belga