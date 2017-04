Er komt een nieuw evenement in Antwerpen met springkastelen, een hindernissenparcours, glijbanen en zo veel meer. Op zich niets bijzonders denkt u. Maar dat is het wel. Want het evenement is enkel toegankelijk voor volwassenen en dus niet voor kinderen. Summerbounce heet het en het is eigenlijk ook vooral meteen een heel festival. Met dj's en podia.