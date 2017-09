Terug karate in stabroek

Stabroek heeft het een paar jaar zonder eigen karateclub moeten stellen, maar daar brengt Ookami Dojo nu verandering in. Het jonge initiatief opent dit seizoeneen tweede vestiging en heeft daarvoor de sporthal van het PITO uitgekozen.

Karate is een ongewapende vechtsport uit Japan, die bij ons vooral bekent geraakte door de Karate Kid-films uit de jaren tachtig. Sindsdien kent de sport een enorme groei en schieten de dojo’s of scholen als paddenstoelen uit de grond. Ook in Stabroek werd in het verleden verschillende keren geprobeerd om een karateclub te starten, maar dit kwam nooit echt van de grond. Karateschool Ookami Dojo, die in Putte reeds een jaar succesvol actief is, doet nu een nieuwe poging. “We zijn en jong en dynamisch team, met een duidelijke visie over hoe je met kinderen aan karate moet doen”, ligt Sensei Jelle Strybosch toe. “In Putte reageerde men enthousiast op onze aanpak en we boeken er goede resultaten. We zijn er van overtuigd dat het ons gaat lukken om ook in Stabroek een mooie werking uit te bouwen.

Aan interesse is er in ieder geval geen gebrek. Op de eerste training waren 24 Kinderen tussen 5 en 12 jaar aanwezig en voor 8 van hen was het de eerste keer dat ze aan karate deden. De lesgevers gaven hen een leuke training waarin traditionele karatetraining met sport en spel werd afgewisseld. “Al onze lesgevers volgden de afgelopen jaren de cursus MultiMove-begeleider bij Sport.Vlaanderen”, vertelt Senpai Jente Noiron daarover. “We hebben ons bijgeschoold omdat we de kinderen een zo breed mogelijke vorming willen geven. We willen hen niet enkel karate leren, maar ook plezier leren beleven met sporten in het algemeen. Kinderen die graag sporten, sporten immers meer en langer. Sporten moet daarnaast ook gezond zijn, we hebben daarom ook heel veel aandacht voor het ontwikkelen van basismotoriek en een goede houding.”

Na de les bood de club alle aanwezigen nog een hapje en een drankje aan. Zo kregen de kinderen en ouders de kans om een praatje te maken met de lesgevers en het bestuur. “Het is belangrijk voor ons dat we dicht bij de leden staan”, verduidelijkt Sensei Jelle. “Karate is een leuke sport, maar ze vraagt discipline en inzet. Je moet er op kunnen vertrouwen dat de mensen met wie je traint en de mensen die je training geven het beste met je voor hebben. Dat vertrouwen in elkaar schept een band en dat groepsgevoel is het grote geheim van onze club.”