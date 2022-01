Nieuws Terug naar school: "Als er nog iemand uitvalt, hebben we een probleem"

De basisscholen zijn vanochtend opnieuw open gegaan na een verlengde kerstvakantie van 3 weken. Ze doen dat met soepelere quarantaineregels. Een klas moet nu pas in quarantaine en getest worden als er vier of meer klasgenoten besmet zijn. En ook in het middelbaar onderwijs veranderen de regels. Daar moeten volledig gevaccineerde leerlingen niet meer in quarantaine als er besmettingen zijn in de klas. Nu de besmettelijke omikronvariant in opmars is, wordt het wel afwachten hoe vlot klassen kunnen openblijven de komende weken.