Terug 'normale' ochtendspits op de Ring

Op de snelwegen rond Antwerpen is het vanochtend weer een 'normale, drukke ochtendspits'.

Nu de weg op de Antwerpse ring richting Nederland ter hoogte van Borgerhout sinds 6.15 uur weer helemaal vrij is na het incident met gelekte vloeibare siliconen, verloopt alles weer normaal. Het Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer vragen wel om daar nog voorzichtig te rijden, aangezien er nog stof zou kunnen opwaaien na de freeswerken van de voorbije nacht. “We hebben gezien dat er in het begin inderdaad heel wat stof was, maar de weggebruikers hebben daarmee rekening gehouden en hun snelheid aangepast”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

“Intussen is er daar sowieso vertraagd verkeer door de klassieke ochtendspits en is het stof allicht ook grotendeels weg. Straks volgt wat dat betreft nog een laatste controle door de wegpolitie.” Naast de gebruikelijke files voor de Kennedytunnel en op het traject Berchem-Borgerhout is er vanochtend alleen extra hinder op de A12 en E19 vanuit Nederland door een defect voertuig op het viaduct van Merksem richting Gent.

(foto Pixabay)