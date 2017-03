Teruggekeerd Syriëstrijder veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel

Een teruggekeerde Syriëstrijder is vanmorgen in Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. De man verbleef in 2013 twee maanden in Syrië. Maar hij zegt geradicaliseerd te zijn.

Volgens de man begonnen z'n problemen in 2012. Hij werd toen in Antwerpen opgepakt bij een betoging tegen aan anti-islamfilm die uit de hand liep. Een aanhanger van Sharia4Belgium kon hem nadien overtuigen om te vertrekken. Hij volgde koranlessen en leerde schieten in Aleppo. Maar nadat hij in een trainingskamp belandde, keerde de man terug. Hij krijgt nu een celstraf met uitstel, maar wel onder voorwaarden. Zo mag hij geen contact meer hebben met het gewelddadig jihadistisch salafistisch milieu.