Terugkeer IS-vrouwen - Zaak van Rahma B. wordt in maart behandeld

De correctionele rechtbank van Antwerpen zal op 19 maart het verzet van Rahma B. behandelen. Zij werd in juni bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor haar deelname aan de activiteiten van terreurgroep IS. Haar zus Fatima, die dezelfde straf kreeg, deed afstand van het aangetekende verzet en berust in haar veroordeling.

Rahma B. werd vanochtend door twee politiemensen de rechtszaal binnen gebracht. Ze werd in Syrië geraakt door granaatscherven en kan niet meer zelfstandig stappen. Ondanks haar verwondingen wilde ze toch naar de rechtbank komen om haar rechters in de ogen te kijken. Er werd met alle partijen overeen gekomen om het verzet in maart te behandelen.

Sinds haar terugkeer naar België eind november verblijft Rahma B. op de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Ze werd recent tweemaal verhoord door de federale politie. 'Haar medische en psychische toestand lieten dat eerder niet toe. Uit haar verhoor zijn geen nieuwe feiten naar voren gekomen.

Hetzelfde geldt voor haar zus Fatima', zeggen hun advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir. Fatima deed afstand van het verzet en berust in haar veroordeling. 'Verschillende diensten volgen haar nu op en ze wordt ook begeleid door een islamconsulent. Ze beseft dat ze een ernstige fout heeft begaan en wil haar best doen om zich terug te integreren in de maatschappij. Wij verwachten dat ook Rahma de nodige begeleiding zal krijgen', aldus de verdediging. Beide vrouwen betaalden volgens hun advocaten een zware prijs voor hun vlucht uit Syrië. Rahma verloor haar drie kinderen en de partner van Fatima, die haar hielp ontsnappen uit IS-gebied, werd onthoofd.