Hopelijk heeft u er aan gedacht, want het is vandaag Moederkesdag. Misschien deed u het met een simpel berichtje, of haalde u alles uit de kast voor een ontbijt op bed en een lading cadeaus. Maar hoe u het ook deed, overal werden moeders er nog eens aan herinnerd hoe graag we hen zien. En dat was nergens duidelijker dan in bloemenwinkel Natuurlijk in 's Gravenwezel. Want dat het er druk was, da's een understatement.