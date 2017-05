Terugreis leerlingen Sint-Jozef Kontich verstoord door brandje bus

Een dodenmars als symbolische actie om het personeelstekort aan te klagen in het verzorgingscentrum Sint-Jozef. Zo maken de medewerkers van de instelling duidelijk dat heel de zorgsector in rouw is. Bij Sint-Jozef is het personeelstekort schrijnend, ze hebben veertig personeelsleden te weinig. Hun patiënten worden ouder en hebben ook meer noden, maar er zijn te weinig medewerkers om dat te kunnen opvangen.