In het Antwerpse havengebied bezetten ruim 100 klimaatactivisten sinds deze ochtend vroeg de site waar chemiebedrijf Ineos een nieuwe fabriek plant. De actievoerders maakten een opening in de omheining en drongen het privéterrein aan de Scheldelaan binnen. Ze zetten tenten op want ze plannen er te blijven tot ze een reactie krijgen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die moet beslissen over de fabriek. De federale havenpolitie en de Antwerpse politie gingen al in dialoog met de actievoerders. Enkelen van hen besloten naar huis te keren, maar het merendeel blijft nog steeds het terrein bezetten.