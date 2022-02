Test- en quarantaineregels versoepelen vanaf vrijdag

Vanaf 18 februari worden de test- en quarantaineregels voor wie België binnenkomt, zowel residenten als niet-residenten, versoepeld. Reizigers die in een bezit zijn van een coronapas zullen zich niet meer moeten laten testen of in quarantaine gaan. Dat is volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke woensdag beslist op de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid. Dat heeft de CD&V-minister in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Lorin Parys (N-VA) en Freya Saeys (Open Vld).

Belgische residenten die geen coronapas hebben en terugkeren uit een land met 'een ongunstige epidemiologische situatie', moeten wél nog een zelf- of PCR-test afleggen op dag 1 na aankomst. Voor reizigers die terugkeren uit landen met een verontrustende variant (Variant of Concern) blijven de regels ongewijzigd.

Vraagstellers Parys en Saeys wilden van minister Beke ook weten wat er zal gebeuren met de test- en quarantaineregels en met de Vlaamse contactopsporing zodra er kan worden overgeschakeld naar code geel. Coronacommissaris Pedro Facon liet eerder al verstaan dat een bijsturing van de teststrategie zich stilaan opdringt. De huidige strategie met PCR-testen kost 3 miljoen euro per dag.

Volgens minister Beke liggen er twee scenario's op tafel. Het eerste scenario is de huidige situatie met de omikronvariant. Een tweede scenario bekijkt mogelijk nieuwe zorgwekkende varianten. Elk van die scenario's heeft een andere impact op de gevolgen voor de test- en quarantainestrategie en op de contactopsporing. Het is volgens Beke de bedoeling om de kwestie opnieuw te bespreken op een nieuwe vergadering van het IMC op 7 maart en dan ook beslissingen te nemen.

Foto Belga