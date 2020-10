Test- en triagecentrum Zuidoostrand Antwerpen breidt uit

Goed nieuws voor het test- en triagecentrum (TTC) op de campus van het Sint-Jozefziekenhuis in Mortsel. Vanaf maandag 26 oktober wordt de testcapaciteit uitgebreid én de administratie vereenvoudigd dankzij een handige softwaretool. Deze versterking van het test- en triagecentrum is het resultaat van de verschillende partners die hiervoor de handen in mekaar hebben geslagen: de gemeentebesturen van de Zuidoostrand Antwerpen, de huisartsenkring, de Eerstelijnszone ZORA en GZA Ziekenhuizen.

Net zoals elders in het land, voelen de huisartsen van ELZ ZORA de toenemende druk omwille van de stijgende coronacijfers. Het huidige test- en triagecentrum aan het Mortselse ziekenhuis GZA Sint-Jozef krijgt steeds meer mogelijke COVID-patiënten over de vloer om te testen. Het gaat dan over inwoners van Boechout, Borsbeek, Lint, Hove, Edegem, Kontich en Mortsel. Op vraag van de coördinatoren van de huisartsen voluit de kaart van lokale verankering en vlotte bereikbaarheid voor alle gemeenten binnen de huisartsenkring. Het test- en triagecentrum krijgt een nieuwe, volwaardige stek op de huidige locatie van de Sint-Jozefcampus in Mortsel, met een grotere testcapaciteit.





Test- en triagecentrum Zuidoostrand Antwerkring, werd bekeken of aansluiten bij het testdorp in Antwerpen een optie was. Dat was echter niet evident. Daarom kozen wepen concreet:

De testcapaciteit wordt gevoelig opgedreven naar een maximum van 190 testen per dag. Dit maximum kan mogelijks nog verhoogd worden rekening houdend met de maximale capaciteit van het labo van GZA zodat resultaat binnen de 24 uur na staalafname, één van de sterke punten van het TTC, behouden blijft.

Het nieuwe test- en triagecentrum zal gebruikmaken van de administratieve tool die Golazo ontwierp voor de testdorpen van Antwerpen, Gent en Brussel. De investeringskost van Golazo wordt gedragen door de huisartsenkring. Per geteste inwoner die via deze tool naar het TTC komt, leggen de lokale besturen 1 euro bij.



De nieuwe ingang bevindt zich aan de Molenstraat in Mortsel.

Momenteel is door de minister van volksgezondheid beslist om preventieve testen op te schorten tot 15 november. Het nieuwe test- en triagecentrum gaat echter maandag 26 oktober hoe dan ook open. Want meer testcapaciteit, een ontlasting van de huisartsen, een optimale structuur en werking is een win-win voor zowel artsen, inwoners als lokale besturen.

(foto © Belga)