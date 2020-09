Testcapaciteit in het gedrang, preventieve tests in woonzorgcentra opgeschort

Het preventief testen van personeel in woonzorgcentra wordt opgeschort omdat de federale overheid onvoldoende testcapaciteit heeft. Dat meldt HLN vrijdag en het nieuws wordt bevestigd aan Belga.

"Het is nu prioritair om de tests op te sparen voor als er een nieuwe uitbraak komt in de woonzorgcentra", klinkt het bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De preventieve testing wordt al zeker opgeschort tot 4 oktober.

Omdat de vraag naar tests snel stijgt door het stijgend aantal besmettingen, komt de testcapaciteit in het gedrang. Dat bleek donderdag in een werkgroep van de federale overheid. Daarom is besloten dat Vlaanderen vanaf vandaag/vrijdag maar duizend tests per dag krijgt om personeel in de woonzorgcentra preventief te testen. Dat is veel te weinig, aangezien het zorgpersoneel uitgenodigd wordt voor een preventieve test zodra in de stad/gemeente het aantal besmettingen per 100.000 inwoners de kaap van 50 overschrijdt. En dat is intussen in bijna de helft van Vlaanderen al het geval.

De taskforce Covid-19 Zorg heeft daarom beslist om de preventieve screening voorlopig helemaal stop te zetten, al zeker tot 4 oktober. De duizend tests zullen voorzien worden als buffer om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om bewoners en personeel te testen als er een uitbraak is in de woonzorgcentra.

"Het gaat voor alle duidelijkheid enkel om de preventieve testen", benadrukt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "In elk woonzorgcentrum mag nog steeds getest worden als er effectief meer coronabesmettingen zijn."

Het is nog onduidelijk of deze maatregel gevolgen zal hebben voor de bezoekregeling in de woonzorgcentra. Die was namelijk gebaseerd op de teststrategie die de Vlaamse regering had opgesteld. "Dit is erg vervelend, want we moeten het virus maximaal weg houden bij de woonzorgcentra. Preventief testen is daar een belangrijk onderdeel van", klinkt het bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "Ik begrijp dat men federaal hard aan het werken is om de capaciteit verder te verhogen. Ik hoop dat dit snel gebeurt."

(Bron: Belga)