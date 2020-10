Gezondheid Testdorp blijft op Spoor Oost dankzij een overdekt spiegeldorp.

Het COVID-19-testdorp op Spoor Oost is vanmiddag moeten sluiten door de hevige stormwind. Het was niet mogelijk om er nog veilig verder te werken. Intussen is ook beslist om het testdorp tijdens de wintermaanden op dezelfde locatie te houden, zoals we gisteren al aan gaven in ons nieuws.